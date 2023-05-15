Футболісти «Кременя» програли суперникам вдома та на виїзді

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Цими вихідними дві футбольні команди з Кременчука зіграли у чемпіонатах Першої та Другої ліг. 13 травня «Кремінь-2» у меншості мінімально поступився вінничанам на стадіоні «Кремінь-Арена».

«Кремінь-2» – «Нива» (Вінниця) 1:2

Голи: Жданович 63 - Швець 32, Жуков 79

Вилучення: Жданович (67, друге попередження).

«Кремінь-2»: Музичка, Ульянко (Владислав Пилипенко 46), Кур’яков, Гонтар, Руднєв, Жданович, Горобець, П’ятибрат, Покась (Клепко 86), Курило (Заїченко 63), Стецюк (Пігарєв 46). Запасні: Третяк, Іванов, Купліванчук. Головний тренер: Ярослав Здирко

«Нива»: Коваленко, Грачов, Гільєрме, Лотоцький, Борячук, Мороз (Шевчук 58), Кольцов, Швець (Кілик 43), Страшкевич, Жуков, Загорулько. Запасні: Гуменний, Євтіхов, Меленчук. Головний тренер: Олег Остапенко

Наступного дня, 14 травня, «Кремінь» розгромно поступився «Поліссю» у Житомирі. «Полісся» перемагає на домашньому полі та виходить в УПЛ, а «Кремінь» зазнав найбільшої поразки у сезоні.

«Полісся» (Житомир) – «Кремінь» - 5:0

Голи: Грицук 6 (пенальті), Янаков 22, Будківський 44, Козак 49, Микитюк 84

«Полісся»: Кудрик, Морговський, Шаповал, Власюк, Морозко, Петрук (Огіря 55), Кушніренко, Грицук (Микитюк 83), Янаков (Вакула 54), Козак (Шастал 55), Будківський (Кисленко 75). Запасні: Поспєлов, Яшков, Андрущенко, Волинець, Чередниченко. Головний тренер: Юрій Калітвінцев

«Кремінь»: Оксененко, Товкач, Кальчук, Сидоренко, Агапов, Матвєєв (Кіреєв 46), Панчишин, Фальковський (Савіцький 46), Глоба (Галоян 61), Галата (Молько 80), Вівдич (Трофимюк 77). Запасні: Слуцький, Азізов, Віктор Пилипенко, Касімов. Головний тренер: Роман Локтіонов