Де кременчужанам дивитися фінал Євробачення наживо

Вчора, 20:00 Переглядів: 405

У фіналі буде представлена й Україна — гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel

Фінал Євробачення-2023 в суботу, 13 травня, розпочнеться о 22.00 за київським часом. Подія відбудеться в англійському Ліверпулі, який приймає конкурс.

Гранд-фінал — основна подія пісенного конкурсу Євробачення. 26 країн-учасниць презентуватимуть свої номери, а за результатами голосування один з учасників стане переможцем усього конкурсу!

У фіналі буде представлена й Україна: гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel автоматично потрапив до вирішальної частини конкурсу, не виступав у півфіналах. Окрім TVORCHI у фіналі буде ще кілька номерів від українських артистів.

Ексклюзивним транслятором пісенного конкурсу Євробачення в Україні є Суспільне Мовлення. Дивитися наживо фінал Євробачення-2023 можна буде на усіх платформах Суспільного: