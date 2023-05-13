Відповідає митниця: скільки грошей кременчужани можуть ввозити через кордон, повертаючись додому

Вчора, 21:00 Переглядів: 649

Іноземці з усього світу продовжують приїздити в Україну під час дії воєнного стану, також чимало українців повертаються додому

При перетині кордону з Україною діють митні правила. Вони поширюються як на українців, так і на іноземних громадян.

Тож ми розпитали спеціалістів Полтавської митниці про правила перетину кордону та скільки грошей можна ввозити до України, щоб кременчужани не втрапили в халепу, повертаючись додому.

Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу.

Письмове декларування здійснюється якщо ви:

переміщуєте валюту України, іноземну валюту та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10000 євро;

здійснюєте ввезення на митну територію України платіжних документів та цінних паперів (акцій, облігацій, купонів до них, векселів (тратт), боргових розписок, акредитивів, чеків, банківських наказів, депозитних сертифікатів, інших фінансових та банківських документів), виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро, у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, та сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 500 євро та/або сумарна вага яких перевищує 50 кг, у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України.

Неповнолітні мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі/вартістю, встановлених валютним законодавством. При цьому письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником.

Перерахунок сум готівкової валюти й вартості банківських металів у євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України або за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют і банківських металів, установленим Національним банком, на день перетину митного кордону України.

Обмежень щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які фізична особа може ввозити на митну територію України, законодавством не встановлено.

Бланки декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей можуть виготовлятися фізичними особами шляхом роздрукування із застосуванням засобів комп’ютерної техніки або їх копіювання на папері формату А4 (210х296 міліметрів) за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 203 «Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей».

Разом із заповненою декларацією для митного контролю та митного оформлення валютних цінностей громадянином або уповноваженою особою подаються документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи.

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