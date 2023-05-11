З Бахмуту до Кременчука на щиті повернувся військовий Василь Микитась

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

Вічна пам'ять та шана загиблому військовому

6 травня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Василь Микитась. Військовий загинув під час виконання бойового завдання в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Бахмут Донецької області. Солдат Василь Васильович Микитась (19.10.1982) призваний на військову службу по мобілізації Кременчуцький РТЦК та СП. Співчуття рідним та близьким! Про дату прощання повідомимо пізніше.

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