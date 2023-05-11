«Полтаваобленерго» запевняє, що відключень електроенергії в Україні не планується

Інформацію про застосування з 15 травня графіків погодинних відключень електроенергії у компанії назвали фейком
У «Полтаваобленерго» заявили, що інформація про застосування з 15 травня графіків погодинних відключень електроенергії є неправдивою — жодних графіків обмежень постачання електроенергії в Україні не планується.
АТ «Полтаваобленерго» посилається на Міністерство енергетики України, яке офіційно заявляє: «Ця інформація не відповідає дійсності! Введення жодних графіків обмежень постачання електроенергії не планується». А очільник Міненерго на офіційних сторінках у соцмережах відзначив, що зараз триває активна підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону. Зокрема, Міністерством енергетики спільно з усіма енергетичними компаніями країни, що генерують, передають та розподіляють електроенергію, складено оптимізований графік ремонтів.
У «Полтаваобленерго» для того, щоб захистити себе від неправдивої інформації радять довіряти лише перевіреним джерелам, зокрема, офіційним сторінкам компанії у соцмережах:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.