Купувати не доведеться: чим замінити томатну пасту в борщі

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 246

Томатна паста — це часто використовувана складова у багатьох рецептах, особливо у борщі. Вона додає страві яскравий колір, густоту і смак

Але що робити, якщо томатної пасти немає вдома, а борщ уже на вогні? Чи можна замінити томатну пасту чимось іншим і не зіпсувати смак борщу? На щастя, існує кілька альтернатив, які можуть допомогти у такій ситуації.

Одна з них — це свіжі помідори. Їх можна просто порізати кубиками й додати до борщу разом з іншими овочами. Або ж можна спочатку протушкувати їх на сковороді з олією, цукром і оцтом, щоб зробити своєрідну заправку.

Також інші можливі заміни томатної пасти: