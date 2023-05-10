Рівень води у Дніпрі майже не змінюється

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Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука вже кілька тижнів поспіль майже не змінюється. За повідомленням Кременчуцької РВА, станом на ранок 10 травня рівень води у верхньому б'єфі склав 81,4 метра, у нижньому - 65,6. Такі самі показники фіксували й напередодні.

Підтопленими залишаються близько 35 домогосподарств та дач у Кременчуцькій громаді та Потоківському старостинському окрузі.

За повідомленням Укргідрометцентру, 9-11 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (II рівень небезпеки - помаранчевий).