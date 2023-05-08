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8 травня кременчужани поклали квіти до підніжжя меморіалу «Вічно живим»

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 288

 

Сьогодні відзначають День пам'яті та примирення

8 травня військові, ветерани, представники міської ради та небайдужі кременчужани поклали квіти до підніжжя меморіалу «Вічно живим»*, аби вшанувати пам'ять тих людей, які загинули у нашому місті під час Другої світової війни.

8 травня 1945 року у передмісті Берліна представники німецького командування вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини. З 2015 року, відповідно до указу Президента, у цей день в Україні, як і в Європі, відзначають День пам'яті та примирення.

В Україні планують 9 травня святкувати День Європи

Нагадаємо, у Кременчуці загас вічний вогонь, бо його стало надто дорого утримувати. Далі на меморіалі замість вогню планують створити світлову інсталяцію. 

Напередодні 9 травня кременчужанам показали, що знаходиться у серці меморіалу «Вічно живим»

*Меморіал «Вічно живим» відкрили поблизу палацу культури «КрАЗ» 28 вересня 1973 року до 30-річчя звільнення міста від нацистських загарбників. На тому місці під час Другої світової війни знаходився найбільший з концтаборів Кременчука.

Слюсар Андрій Пустовіт 47 років тому вперше запалив Вічний вогонь біля меморіалу «Вічно живим»
Фото: Артем Коваленко
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Автор: Катерина Турубара
Теги: День пам'яті та примирення квіти меморіал Вічно живим
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