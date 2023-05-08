8 травня кременчужани поклали квіти до підніжжя меморіалу «Вічно живим»

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Сьогодні відзначають День пам'яті та примирення

8 травня військові, ветерани, представники міської ради та небайдужі кременчужани поклали квіти до підніжжя меморіалу «Вічно живим»*, аби вшанувати пам'ять тих людей, які загинули у нашому місті під час Другої світової війни.

8 травня 1945 року у передмісті Берліна представники німецького командування вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини. З 2015 року, відповідно до указу Президента, у цей день в Україні, як і в Європі, відзначають День пам'яті та примирення.

Нагадаємо, у Кременчуці загас вічний вогонь, бо його стало надто дорого утримувати. Далі на меморіалі замість вогню планують створити світлову інсталяцію.

*Меморіал «Вічно живим» відкрили поблизу палацу культури «КрАЗ» 28 вересня 1973 року до 30-річчя звільнення міста від нацистських загарбників. На тому місці під час Другої світової війни знаходився найбільший з концтаборів Кременчука.