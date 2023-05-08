Як минули вихідні на Кременчуччині: 8 домашніх насильств

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Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли без резонансних злочинів. Загалом рятувальники 4 рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

У суботу, 6 травня, ніяких надзвичайних подій не відбулось.

У неділю, 7 травня, о 9.35, у Кременчуці, на вулиці Покладова, у квартирі одного із будинків сталось підгорання їжі. На місці працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина.

Того ж дня, о 14.19, у Кременчуці, на вулиці Шістдесятників, о 14.19, сталось коротке замкнення без послідуючого горіння. На місці працювала 15 державна пожежно-рятувальна частина.

Також, 7 травня, 13.53, поблизу села Книшівка згоріла суха трава. На місці працював 7 державний пожежно-рятувальний пост.

Сьогодні, 8 травня, о 3.33, у селі Ялинці, на вулиці Слов'янській згоріла літня кухня. На місці працювала 14 державна пожежно-рятувальна частина.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 10 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.