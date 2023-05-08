Як минули вихідні на Кременчуччині: 8 домашніх насильств

Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли без резонансних злочинів. Загалом рятувальники 4 рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
У суботу, 6 травня, ніяких надзвичайних подій не відбулось.
У неділю, 7 травня, о 9.35, у Кременчуці, на вулиці Покладова, у квартирі одного із будинків сталось підгорання їжі. На місці працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина.
Того ж дня, о 14.19, у Кременчуці, на вулиці Шістдесятників, о 14.19, сталось коротке замкнення без послідуючого горіння. На місці працювала 15 державна пожежно-рятувальна частина.
Також, 7 травня, 13.53, поблизу села Книшівка згоріла суха трава. На місці працював 7 державний пожежно-рятувальний пост.
Сьогодні, 8 травня, о 3.33, у селі Ялинці, на вулиці Слов'янській згоріла літня кухня. На місці працювала 14 державна пожежно-рятувальна частина.
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 10 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.
Поліцейські затримали чотирьох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.
Також на 8 осіб склали адміністративний протокол за домашнє насильство.
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