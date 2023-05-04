На Полтавщині ще 180 тисяч лапм розжарювання відправили на утилізацію

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Це ті лампи, які жителі області приносили на обмін до «Укрпошти»

На Полтавщині відправили на утилізацію ще 180 тис. ламп розжарювання, які жителі області обмінювали у відділеннях «Укрпошти».

Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

- Старим лампам розжарювання не місце на сміттєзвалищі. Відправили на утилізацію нову партію. Їх зібрали в результаті обміну ламп у відділеннях «Укрпошти» в межах Програми ЄС та Уряду України, - зазначив начальник облвійськадміністрації Дмитро Лунін.

Така процедура відбувається вдруге. Перший раз відправили на утилізацію 170 тис. ламп.

- Процедура відвантаження й утилізації буде проводитись і надалі, оскільки не всі старі лампи були забрані з пунктів обміну. Відвантаження відбувається просто. До нас приїздить авто, ми завантажуємо старі лампи. Далі вони відправляються до іншої області, де їх утилізують належним чином, – розповів директор департаменту екології та природних ресурсів облвійськадміністрації Тарас Миколайчик.