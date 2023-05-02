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«Дякую нашим захисникам», — хокеїст «Кременчука» Дмитро Даниленко виступив за кордоном

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 115

 

Кременчужанин отримав незабутні враження та досвід

Вихованець хокейного клубу «Кременчук» Дмитро Даниленко виступив на міжнародних змаганнях у Словаччині. Турнір Team Roster CCM International Tournament зібрав збірні команди з України, Польщі, Словаччини та Чехії. Змагання проходили у квітні за підтримки канадського менеджера.

Дмитро вперше зіграв за кордоном. Нашому спортсмену дуже сподобалося, адже він зміг не лише відчути нові емоції, а й здобути неоціненний досвід.

 

 — Турнір був дуже цікавий та важкий у порівнянні з тим, де я грав. У цьому турнірі взяли участь такі країни як Польща, Чехія, Словаччина. Я дуже задоволений від поїздки та турніру. Це неймовірні емоції та враження. Я буду ще більше старатися та тренуватися, щоб стати ще сильнішим та кращим. Хочу, щоб хокей в країні був сильним. Також хочу подякувати нашим захисникам-Героям за те, що ми маємо можливість тренуватися у такий важкий час. Слава Україні! поділився враженнями Дмитро, який грає на позиції нападника.

  

На фото Дмитро на фото ліворуч

Старший брат Дмитра Юрій також займався хокеєм в складі ХК «Кременчук». Він виступав в Естонії, брав участь у 2-й лізі чемпіонату Фінляндії, де завоював срібні нагороди. Але, на жаль, через проблеми зі здоров'ям довелося зав'язати з професійним хокеєм.

 — Я пізно прийшов у хокей, у 13 років. Й вирішив, що брату також варто спробувати. Спочатку йому не сподобалося стояти на ковзанах, але згодом з'явилося велике бажання, і він сам почав ходити та займатися,  — розповів Юрій.

До речі, тренер Олександр Селютін, який наразі тренує Дмитра, був останнім тренером Юрія у ХК «Кременчук». У спілкуванні наставник хокеїстів також звернув увагу на захоплення хокеєм обох братів. За його словами, є неофіційні збірні України, які сформували з гравців U-17, U-16 та U-15. Їх сформували з метою переглянути перспективну молодь й не втрачати їх з поля зору фахівців Федерації хокею України.

 — Кременчуцька школа хокею є впевненим постачальником гравців у склади збірної України різних вікових груп та національної збірної. Щодо самого Дмитра, то він наполегливий. Це, мабуть, того, що він з хокейної родини, його старший брат теж займався у нашій дитячо-юнацькій хокейній школі. Попри те, що Юрій у хокей прийшов досить пізно, то він досяг певних результатів, виїжджав та тренувався у країнах Балтії,  — повідомив тренер Олександр Селютін.

 

Збірна України потрапила в елітну групу, де грали найсильніші команди: Elite Hockey CZ, Mad EAST, Hc LEV, HSAC, Fridek Mistek, Pilsen Wolwes та Tatry select. Очолив команду Ukraine select серед гравців 2010 року народження Олексій Короткий.

Була зібрана команда під патронатом канадського менеджера. Він запросив команду на змагання. Оскільки не вистачало гравців, то запросив Дмитра, адже часто граємо з «Кременчуком».

На турнірі в основному грали селекти Словаччини, Чехії та Польщі. Команда була зібрана без особливих спільних тренувань.

Хокеїсти добре себе проявили як окремі одиниці, в команду вони ще не встигли влитися. Хлопці пограли, отримали задоволення та ігрову практику,  — зауважив тренер Олексій Короткий.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: з архіву родини Даниленко
Теги: хокей ХК Кременчук збірна України
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