«Дякую нашим захисникам», — хокеїст «Кременчука» Дмитро Даниленко виступив за кордоном

Вихованець хокейного клубу «Кременчук» Дмитро Даниленко виступив на міжнародних змаганнях у Словаччині. Турнір Team Roster CCM International Tournament зібрав збірні команди з України, Польщі, Словаччини та Чехії. Змагання проходили у квітні за підтримки канадського менеджера.
Дмитро вперше зіграв за кордоном. Нашому спортсмену дуже сподобалося, адже він зміг не лише відчути нові емоції, а й здобути неоціненний досвід.
На фото Дмитро на фото ліворуч
Старший брат Дмитра Юрій також займався хокеєм в складі ХК «Кременчук». Він виступав в Естонії, брав участь у 2-й лізі чемпіонату Фінляндії, де завоював срібні нагороди. Але, на жаль, через проблеми зі здоров'ям довелося зав'язати з професійним хокеєм.
До речі, тренер Олександр Селютін, який наразі тренує Дмитра, був останнім тренером Юрія у ХК «Кременчук». У спілкуванні наставник хокеїстів також звернув увагу на захоплення хокеєм обох братів. За його словами, є неофіційні збірні України, які сформували з гравців U-17, U-16 та U-15. Їх сформували з метою переглянути перспективну молодь й не втрачати їх з поля зору фахівців Федерації хокею України.
Збірна України потрапила в елітну групу, де грали найсильніші команди: Elite Hockey CZ, Mad EAST, Hc LEV, HSAC, Fridek Mistek, Pilsen Wolwes та Tatry select. Очолив команду Ukraine select серед гравців 2010 року народження Олексій Короткий.
— Була зібрана команда під патронатом канадського менеджера. Він запросив команду на змагання. Оскільки не вистачало гравців, то запросив Дмитра, адже часто граємо з «Кременчуком».
На турнірі в основному грали селекти Словаччини, Чехії та Польщі. Команда була зібрана без особливих спільних тренувань.
Хокеїсти добре себе проявили як окремі одиниці, в команду вони ще не встигли влитися. Хлопці пограли, отримали задоволення та ігрову практику, — зауважив тренер Олексій Короткий.
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