«Дякую нашим захисникам», — хокеїст «Кременчука» Дмитро Даниленко виступив за кордоном

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 115

Вихованець хокейного клубу «Кременчук» Дмитро Даниленко виступив на міжнародних змаганнях у Словаччині. Турнір Team Roster CCM International Tournament зібрав збірні команди з України, Польщі, Словаччини та Чехії. Змагання проходили у квітні за підтримки канадського менеджера.

Дмитро вперше зіграв за кордоном. Нашому спортсмену дуже сподобалося, адже він зміг не лише відчути нові емоції, а й здобути неоціненний досвід.

— Турнір був дуже цікавий та важкий у порівнянні з тим, де я грав. У цьому турнірі взяли участь такі країни як Польща, Чехія, Словаччина. Я дуже задоволений від поїздки та турніру. Це неймовірні емоції та враження. Я буду ще більше старатися та тренуватися, щоб стати ще сильнішим та кращим. Хочу, щоб хокей в країні був сильним. Також хочу подякувати нашим захисникам-Героям за те, що ми маємо можливість тренуватися у такий важкий час. Слава Україні! — поділився враженнями Дмитро, який грає на позиції нападника.

На фото Дмитро на фото ліворуч

Старший брат Дмитра Юрій також займався хокеєм в складі ХК «Кременчук». Він виступав в Естонії, брав участь у 2-й лізі чемпіонату Фінляндії, де завоював срібні нагороди. Але, на жаль, через проблеми зі здоров'ям довелося зав'язати з професійним хокеєм.

— Я пізно прийшов у хокей, у 13 років. Й вирішив, що брату також варто спробувати. Спочатку йому не сподобалося стояти на ковзанах, але згодом з'явилося велике бажання, і він сам почав ходити та займатися, — розповів Юрій.

До речі, тренер Олександр Селютін, який наразі тренує Дмитра, був останнім тренером Юрія у ХК «Кременчук». У спілкуванні наставник хокеїстів також звернув увагу на захоплення хокеєм обох братів. За його словами, є неофіційні збірні України, які сформували з гравців U-17, U-16 та U-15. Їх сформували з метою переглянути перспективну молодь й не втрачати їх з поля зору фахівців Федерації хокею України.

— Кременчуцька школа хокею є впевненим постачальником гравців у склади збірної України різних вікових груп та національної збірної. Щодо самого Дмитра, то він наполегливий. Це, мабуть, того, що він з хокейної родини, його старший брат теж займався у нашій дитячо-юнацькій хокейній школі. Попри те, що Юрій у хокей прийшов досить пізно, то він досяг певних результатів, виїжджав та тренувався у країнах Балтії, — повідомив тренер Олександр Селютін.

Збірна України потрапила в елітну групу, де грали найсильніші команди: Elite Hockey CZ, Mad EAST, Hc LEV, HSAC, Fridek Mistek, Pilsen Wolwes та Tatry select. Очолив команду Ukraine select серед гравців 2010 року народження Олексій Короткий.