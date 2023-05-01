Як кременчужани можуть стати воїнами кіберфронту

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 143

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України Департамент кіберполіції спільно з волонтерами розробив проєкт «МРІЯ». Його ключова ідея - втілення в порталі stopdrugs, що об’єднав проактивних громадян у боротьбі з телеграм-каналами, які забезпечували продаж та розповсюдження наркотиків в інтернеті.

Але за кілька днів після 24 лютого 2022 року відбулося переосмислення проєкту. Стало зрозуміло, що війна, розв’язана проти України, здійснюється, зокрема, у медіапросторі. Саме тому відповіддю українців на це став проєкт «МРІЯ», який допомагає блокувати інформаційні ресурси, що пропагують кремлівські фейки та деморалізують населення України.

Долучайтеся до найбільшої інформаційної армії України. Вставайте на захист кіберфронту!