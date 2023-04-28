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«ДДС» шукає відповідь: який стаж рахувати при обчисленні пенсії

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 475

 

За два місяці виходжу на пенсію. Маю достатньо стажу, але заробіток, коли почалася війна, суттєво зменшився. Чула, що його можна буде не враховувати при обчисленні пенсії. Чи правда це? І чи не зменшиться при цьому стаж?
Марина Миколаївна

Минулого року до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» було внесено зміни, які дозволяють, якщо це доцільно, виключити як невигідні з періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяці заробітної плати, нарахованої в період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення.

Тобто період вашої роботи під час воєнного стану буде враховано до страхового стажу з урахуванням сплачених внесків, а заробіток для обчислення пенсії за цей час можна не враховувати.

Можливість виключення місяців із «невигідною» заробітною платою (низькими порівняно з іншими місяцями коефіцієнтами) з періоду, за який враховується заробіток, передбачено саме для того, щоб не допустити зменшення зарплати для обчислення пенсії, і, в результаті, підвищити розмір пенсії.

Таке виключення називають «оптимізацією заробітку». При «оптимізації» можливо виключити із підрахунку зарплати періоди до 60 календарних місяців страхового стажу підряд, але не більш як 10% тривалості страхового стажу, обчисленого в одинарному розмірі.
Додатково (понад 10% страхового стажу) за бажанням пенсіонера може бути виключено, зокрема, в період карантину (з місяця його запровадження у 2020 році та шести календарних місяців після його завершення), воєнного стану (з місяця його введення та протягом трьох календарних місяців після його припинення або скасування).

У всіх випадках після проведення оптимізації період, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, не може бути меншим за 60 календарних місяців.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: «ДДС» шукає відповідь Для Дому і Сім'ї пенсії стаж
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