Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У п'ятницю, 28 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

туп. 7-й Хорольський, 2А-18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3;

вул. Академіка Маслова, 32/15;

вул. Миколи Гоголя, 7-21;

вул. Ігоря Сердюка, 2А;

вул. Коцюбинського, 4;

вул. Перемоги, 25, 42/8, 50;

вул. Софіївська, 2/50;

вул. Троїцька, 5, 7/5;

вул. Богдана Хмельницького, 1Г.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Соломії Крушельницької, 4-63;

пров. Конституції, 3-10;

пров. Кременевий, 4-16;

вул. Одеська, 9-31А;

пров. Пшеничний, 2-13;

вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А;

вул. Олександра Халаменюка, 4-6А, ГК-1.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

бульв. Автокразівський, 9-55.

З 8.00 до 18.00

Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

с. Соснівка.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ: