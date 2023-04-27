Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 28 квітня енергетики проводитимуть планові роботи
У п'ятницю, 28 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- туп. 7-й Хорольський, 2А-18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- вул. Академіка Маслова, 32/15;
- вул. Миколи Гоголя, 7-21;
- вул. Ігоря Сердюка, 2А;
- вул. Коцюбинського, 4;
- вул. Перемоги, 25, 42/8, 50;
- вул. Софіївська, 2/50;
- вул. Троїцька, 5, 7/5;
- вул. Богдана Хмельницького, 1Г.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Соломії Крушельницької, 4-63;
- пров. Конституції, 3-10;
- пров. Кременевий, 4-16;
- вул. Одеська, 9-31А;
- пров. Пшеничний, 2-13;
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А;
- вул. Олександра Халаменюка, 4-6А, ГК-1.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- бульв. Автокразівський, 9-55.
З 8.00 до 18.00
Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
З 8.00 до 20.00
У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ: