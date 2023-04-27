Цьогоріч на Кременчуччині вигоріло на 81% меше екосистем, аніж торік

Станом на 27 квітня надзвичайники загасили 45 пожеж в природних екосистемах, коли у 2022 році за аналогічний період загасили 137 пожеж. Тобто кількість пожеж в екосистемах у порівнянні з минулим роком зменшилось на 67%. Про це йшлося на установчій нараді у Кременчуцькій районній військовій адміністрації, щодо запобігання та організації заходів протидії пожежам в природних екосистемах. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління ДСНС.
Загальна площа пожеж в екосистемах станом на сьогодні склала близько 43,2 га, а минулого року – 231 га за аналогічний період. Тобто загальна територія пожеж зменшилась на 81,3%. У переважній більшості горіли суха трава та очерет. До речі, цьогоріч пожеж у лісових масивах не було.
Також ДСНС нагадали про розміри штрафів за підпали та необережне поводження із вогнем на природі.
Оскільки зараз тривають спільні з поліцією рейди у Кременчуці та Кременчуцькому районі щодо виявлення порушників пожежної безпеки. За результатами рейдів станом на 27 квітня працівники Кременчуцького райуправління поліції склали на правопорушників 29 адміністративних протоколів. З них за ст.77-1 КУпАП склали 11 протоколів, за ст.175 КУпАП – 18. Також склали три протоколи за ст. 77-1 КУпАП на осіб, порушення яких призвели до виникнення пожеж в екосистемах. Загалом наклали штрафів на 99 тис. 450 грн.
У період з 13 квітня 2023 року по 24 квітня 2023 року за участю представників Національної поліції, «Кременчуцького лісового господарства», Державного спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Ліси України» та ДСНС організували та провели обстеження населених пунктів, дачних і садових товариств, котеджних містечок та об’єктів суб’єктів господарювання, що перебувають чи межують з лісовими масивами. За результатами обстежень відповідним посадовим особам, у межах їх повноважень вручили Акти, в яких зазначено виявлені порушення правил пожежної безпеки в лісах та встановлені терміни їх виконання.
На наступному тижні за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру в Україні має встановитися тепла погода, що збільшить ризики виникнення пожеж в екологічних системах. Разом з цим, рятувальники нагадують громадянам про дію розпорядження Кременчуцької районної військової адміністрації №30 від 21 березня 2022 року «Про заборону відвідування лісових масивів Кременчуцького району населенням і в’їзду до них транспортних засобів та іншої самохідної техніки».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.