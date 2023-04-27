Цьогоріч на Кременчуччині вигоріло на 81% меше екосистем, аніж торік

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Станом на 27 квітня надзвичайники загасили 45 пожеж в природних екосистемах, коли у 2022 році за аналогічний період загасили 137 пожеж. Тобто кількість пожеж в екосистемах у порівнянні з минулим роком зменшилось на 67%. Про це йшлося на установчій нараді у Кременчуцькій районній військовій адміністрації, щодо запобігання та організації заходів протидії пожежам в природних екосистемах. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління ДСНС.

Загальна площа пожеж в екосистемах станом на сьогодні склала близько 43,2 га, а минулого року – 231 га за аналогічний період. Тобто загальна територія пожеж зменшилась на 81,3%. У переважній більшості горіли суха трава та очерет. До речі, цьогоріч пожеж у лісових масивах не було.

Також ДСНС нагадали про розміри штрафів за підпали та необережне поводження із вогнем на природі.

Згідно зі ст. 77 КУпАП, порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу на громадян від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 1 тис. 530 грн до 4 тис. 590 грн) та на посадових осіб – від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 4 тис. 590 грн до 15 тис. 300 грн).

Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 4 тис. 590 грн до 15 тис. 300 грн) та на посадових осіб – від 630 до 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 10 тис. 710 грн до 30 тис. 600 грн).

Відповідно до ст. 77-1 КУпАП, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 3 тис. 600 грн до 6 тис. 120 грн) і на посадових осіб – від 900 до однієї 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 15 тис. 300 грн до 21 тис. 420 грн).

Оскільки зараз тривають спільні з поліцією рейди у Кременчуці та Кременчуцькому районі щодо виявлення порушників пожежної безпеки. За результатами рейдів станом на 27 квітня працівники Кременчуцького райуправління поліції склали на правопорушників 29 адміністративних протоколів. З них за ст.77-1 КУпАП склали 11 протоколів, за ст.175 КУпАП – 18. Також склали три протоколи за ст. 77-1 КУпАП на осіб, порушення яких призвели до виникнення пожеж в екосистемах. Загалом наклали штрафів на 99 тис. 450 грн.

У період з 13 квітня 2023 року по 24 квітня 2023 року за участю представників Національної поліції, «Кременчуцького лісового господарства», Державного спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Ліси України» та ДСНС організували та провели обстеження населених пунктів, дачних і садових товариств, котеджних містечок та об’єктів суб’єктів господарювання, що перебувають чи межують з лісовими масивами. За результатами обстежень відповідним посадовим особам, у межах їх повноважень вручили Акти, в яких зазначено виявлені порушення правил пожежної безпеки в лісах та встановлені терміни їх виконання.

На наступному тижні за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру в Україні має встановитися тепла погода, що збільшить ризики виникнення пожеж в екологічних системах. Разом з цим, рятувальники нагадують громадянам про дію розпорядження Кременчуцької районної військової адміністрації №30 від 21 березня 2022 року «Про заборону відвідування лісових масивів Кременчуцького району населенням і в’їзду до них транспортних засобів та іншої самохідної техніки».