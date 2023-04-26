Боєць з Кременчука збирає на авто для батька-військового, який проходить перепідготовку у Німеччині

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 347

Крім коштів на авто збирають кошти на колеса, термобілизну, одяг, а також потребують маскувальних сіток. На фото Владислав з батьком (світлина зроблена ще три роки назад)

Військовослужбовець з Кременчука Владислав разом із батьком Леонідом захищають Україну від російського загарбника. Владислав розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що його батько наразі проходить перепідготовку в Німеччині.

Владислав розповів, що за плечима його батька 27 років військової служби. Неодноразово брав участь в Операції Об’єднаних Сил. Має бойовий досвід, проте завжди вивчає для себе щось нове, щоб потім була можливість використати все на практиці. Після виходу на пенсію, став до лав ЗСУ, задля захисту своєї родини та Батьківщини.

Для його підрозділу 32 ОМБР збирають 250 тисяч гривень на автомобіль, який допоможе виконувати бойове завдання на Донецькому напрямку.

Повна сума збору 250 000 гривень, але у цю суму входить не лише закупівля авто для підрозділу:

пару комплектів коліс (адже на бойових позиціях, як і сама автівка - це є розхідником);

закупівля термобілизни для підрозділу;

велика кількість продуктів;

одяг (за сезоном).

Також військовий потребує маскувальних сіток.

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