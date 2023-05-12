Як минула доба на Кременчуччині: смерть двох людей та п'яні дебошири

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 370

2 домашніх насилля, 2 загиблих, двоє водіїв напідпитку та двох людей затримали за наркотики

За минулу добу у Кременчуцькому районі рятувальники один раз виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 11 травня, близько 10.00, у Кременчуці, на вулиці Заводській чоловік та жінка загинули під завалами будинку, який розбирали. Працівники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини деблокували тіла загиблих.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Патрульна поліція вчора затримала двох водіїв за кермом автівки напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Ще поліціянти затримали двох людей за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Щодо них склали адмінматеріали.

Також на 2 осіб склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.