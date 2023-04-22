Охороняти громадський порядок у поминальні дні на Полтавщині буде понад тисячу правоохоронців

У поминальні дні - 22-24 квітня - правопорядок на Полтавщині будуть забезпечувати близько 800 поліцейських та понад 200 представників добровольчих формувань територіальних громад та громадських формувань. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
Правоохоронці чергуватимуть на понад 2000 цвинтарів області.
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Поліція нагадує, що громадянам потрібно мати при собі документи, які посвідчують особу. У разі виявлення невідомих чи вибухонебезпечних предметів, зброї або підозрілих осіб, що вчинили чи готуються вчинити правопорушення - негайно повідомляйте до найближчого наряду поліції або телефонуйте на спецлінію 102. Також працюють альтернативні канали для звернень до поліції у застосунку чат-бот Телеграм: @Police102Poltava та месенджер Фейсбук Поліція Полтавської області.
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