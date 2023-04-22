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Охороняти громадський порядок у поминальні дні на Полтавщині буде понад тисячу правоохоронців

Сьогодні, 16:57 Переглядів: 137

 Чергуватимуть біля цвинтарів

У поминальні дні - 22-24 квітня - правопорядок на Полтавщині будуть забезпечувати  близько 800 поліцейських та понад 200 представників добровольчих формувань територіальних громад та громадських формувань. Про це повідомили в поліції Полтавщини. 

Правоохоронці чергуватимуть на понад  2000 цвинтарів області.

«Враховуючи умови воєнного часу, закликаємо учасників поминальних заходів дотримуватися правил безпеки, уникати масових скупчень людей, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години, яка на Полтавщині діє з 00:00 до 04:00», - йдеться в повіомленні. 

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Поліція нагадує, що громадянам потрібно мати при собі документи, які посвідчують особу. У разі виявлення невідомих чи вибухонебезпечних предметів, зброї або підозрілих осіб, що вчинили чи готуються вчинити правопорушення - негайно повідомляйте до найближчого наряду поліції або телефонуйте на спецлінію 102. Також працюють альтернативні канали для звернень до поліції у застосунку чат-бот Телеграм: @Police102Poltava та месенджер Фейсбук Поліція Полтавської області.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поминальні дні поліція кладовища
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