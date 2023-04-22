Глибина, вічність і круасани: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Героїні та герої історій цієї збірки долають тисячі кілометрів у пошуках місць, де можна почуватися щасливими. Оповиті флером казки міста розповідають про історії кохання, розлук, надії, прощань та зустрічей, щему ностальгії і любові до свого, українського. Історії людських доль, свідками яких стали затишні вулички та старовинні алеї. Герої цих оповідок знають: куди б не закинула їх доля, як би далеко не опинилися вони від дому – радіти життю можна будь-де. І бути щасливим, попри все.

Юрій Даценко «Життя вічне» 1921 рік. Проскурівський лікар Яків Ровнєр за примхою долі перебирається до невеликого села Сутківці. Утім загадки знаходять його навіть тут. До цього ж села незабаром до села прибуває столичний комісар, якого дуже цікавлять руїни місцевого замку. Кажуть, що під ним існує підземний хід, от комісар і влаштовує масштабні розкопки. І все недарма: під руїнами справді щось є. Але звідки це відомо комісарові? Яків Ровнєр не може повірити у звичайний збіг. Усе це якось стосується колишнього власника села Тадеуша Грабянки, про якого кажуть, начебто він володів скарбом. Яків починає власне розслідування. І що глибше він копатиме в древню історію роду Грабянок, то небезпечнішою виявиться правда.