Терміново потрібна гроші, аби викупити авто для розвідників

Сьогодні, 21:35 Переглядів: 107

Машину дивом дістали, вона вже у Полтаві

Кременчуцька волонтерка Ольга Назарова терміново збирає кошти, аби викупити автомобіль для розвідників. Як повідомив засновник Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов, це авто дивом знайшли - і воно вже у Полтаві. Але потрібні 6 тис. євро зібрати не встигли. Гроші потрібні якнайшвидше - хто скільки зможе.

Волонтерка відзвітувалася щодо зборів станом на 19 квітня:

За добу на волонтерські картки надійшло 10 250 грн, на PayPal - 0, на Банку - 500 грн.

Ціна питання - 6000 євро + вартість перегонки. Поки маємо:

*на картках - 44 556 грн;

*на Банці - 4 338 грн;

*на PayPal - 1 100 доларів.

« Будь ласка! Навіть 10-20 гривень, євро чи доларів - то відчутна допомога, коли нас багато. Якщо маєте знайомих бізнесменів, підприємців, айтішників, друзів за кордоном - поділіться з ними цією інформацією, дуже прошу! Раптом хтось зможе задонатити відчутну суму? » - написала вона.

Для гривень:

Картка ПриватБанку: 5457 0822 9077 8567, Назарова Ольга.

Для валюти:

SWIFT (долари, євро) (реквізити надам в приват; на час воєнного стану - безвідсоткові перекази)

PayPal: olga2542@gmail.com

або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha.

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/7vZ19jsocZ

Номер картки банки

5375 4112 0528 5823

Більш детальна інформація - на сторінці Ольги Назарової