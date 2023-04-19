Терміново потрібна гроші, аби викупити авто для розвідників

Кременчуцька волонтерка Ольга Назарова терміново збирає кошти, аби викупити автомобіль для розвідників. Як повідомив засновник Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов, це авто дивом знайшли - і воно вже у Полтаві. Але потрібні 6 тис. євро зібрати не встигли. Гроші потрібні якнайшвидше - хто скільки зможе.
Волонтерка відзвітувалася щодо зборів станом на 19 квітня:
За добу на волонтерські картки надійшло 10 250 грн, на PayPal - 0, на Банку - 500 грн.
Ціна питання - 6000 євро + вартість перегонки. Поки маємо:
*на картках - 44 556 грн;
*на Банці - 4 338 грн;
*на PayPal - 1 100 доларів.
Для гривень:
Картка ПриватБанку: 5457 0822 9077 8567, Назарова Ольга.
Для валюти:
SWIFT (долари, євро) (реквізити надам в приват; на час воєнного стану - безвідсоткові перекази)
PayPal: olga2542@gmail.com
або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha.
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/7vZ19jsocZ
Номер картки банки
5375 4112 0528 5823
Більш детальна інформація - на сторінці Ольги Назарової
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