Польська та болгарська делегації поклали квіти до місця трагедії в «Амсторі»

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Сьогодні, 19 квітня, до Кременчука проїздом побували делегації іноземних міст-побратимів Миргорода. Польського міста Згожелець і болгарського – Горна Оряховіца. Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, іноземні колеги їхали з Миргорода та зупинилися в нашому місті, аби покласти квіти у пам’ять про загиблих в «Амсторі».

Представники делегації оглянули, яких руйнувань зазнали цивільні об’єкти Кременчука.

Бургомістр міста Згожелець Рафал Гроніч висловив слова підтримки українському народові.

«Ми дякуємо за те, що ви робите, адже ви зараз на сторожі всієї Європи. Ми прекрасно розуміємо, що якби не ви, то наступною була би Польща. Дякуємо, що ви зараз відвойовуєте весь європейський народ. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилась якомога швидше і, звичайно, перемогою України», – сказав Рафал Гроніч.

Як зазначили в ОВА, під час зустрічі напередодні Міжнародного саміту міст і регіонів «Партнерство для перемоги» Дмитро Лунін разом з європейськими партнерами обговорили наявну й подальшу співпрацю задля відновлення населених пунктів України.

Нагадаємо, найстрашніша трагедія на Полтавщині за часи повномасштабної війни сталася минулого року. 27 червня російська ракета влучила в ТЦ «Амстор». Загинуло 22 людини.

Офіційно збільшилася кількість загиблих в ТЦ «Амстор» Кременчука