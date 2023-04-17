У Кременчуці відбудеться класична постановка вистави «Собаче серце»

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 140

Про часи, коли розруха була у будинках і, головне, – у головах

15 травня о 18.00 у Міському палаці культурі відбудеться класична постановка вистави у 2-х діях «Собаче серце», яка вражає своєю актуальністю і сьогодні. Загадкова булгаківська містика, сучасне бачення сюжету гармонійно вписалися у концепцію вистави Українського театру ім. Михайла Булгакова.

Михайло Булгаков пише повість у 20-ті роки минулого століття, коли час героїв минув, і залишилися будні, які є випробуванням для людини. Це розпал будівництва соціалізму, вічне квартирне питання, розруха у будинках і, головне, – у головах.

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар» за номером +380970493430. Вартість: 200-400 грн.