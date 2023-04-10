Де завтра не буде світла у Кременчуці

Енергетики проводитимуть планові роботи
11 квітня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
- пров. Гайдамацький, 2/55-86;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- вул. Пилипа Орлика, 9-11/37.
У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Республіканська, 65, 67, 69, 71, 73.
У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):
- вул. Андріївська, 4-8/11;
- пров. Дмитра Барковського, 13-26;
- вул. Зинаїди Тулуб, 21/10;
- вул. Локомотивна, 23А-38;
- вул. Межева, 1-26;
- вул. Новомежева, 2/1;
- вул. Переяславська, 37/12;
- вул. Сержанта Мельничука, 12/37А;
- вул. Юрія Руфа 45-63/1.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Військова, 1/37-18/56;
- вул. Велика набережна, 1В, 5;
- вул. В. Чорновола, 19-45;
- вул. Деповська, 1-63/5;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. З. Тулуб, 24А;
- вул. М. Кучми, 14-72;
- вул. О. Гончара, 32-63;
- вул. Редутна, 27-92;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- пров. Веселий, 16;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Сковороди, 2, 4, 6, 8;
- пров. Столярний, 20-57.