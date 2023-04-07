Готівкова валюта дорожчає: де в Кременчуці вигідніше обмінювати долар, євро та злотий 7 квітня

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 313

У п’ятницю Національний банк України курс основних валют трохи понизив. Так, офіційний євро у порівнянні з вчорашнім днем подешевшав на 10 копійок, а злотий — на 3 копійки. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс долара та євро на це відреагували навпаки – валюта продовжує дорожчати другий день поспіль.

У відділеннях банків у Кременчуці долар США сьогодні зранку купували по 36,80 — 37,40 грн, а продавали по 37,45 — 38,40 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США підвищився на 30 копійок (вчора зріс на 10 коп.), а мінімальний курс продажу зріс на 25 копійок (вчора не змінявся). Найвигідніше долар сьогодні можна здавати в Райффайзен Банку, де за нього дають найбільше (37,40 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у ПриватБанку (37,45 грн за $1). Зауважимо, що в банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявив Райффайзен Банк (38,40 грн за $1).

Євро в банках Кременчука сьогодні можна здати по 39,65 — 40,70 грн, а продають євро по 40,65 — 42,00 грн. У порівняні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро зріс на 20 копійок (вчора не змінився), а мінімальний курс продажу підвищився на 15 копійок (вчора підвищився на 10 коп.).

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Райффайзен Банку, де найвищий курс (40,70 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив ПриватБанк (40,65 грн).

Польський злотий у касах банків Кременчука зранку можна було здати по 8,00 — 8,55 грн, а продають злотий по 8,70 — 9,00 грн. У порівняні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого зріс на 10 копійок, а мінімальний курс продажу підвищився на 2 копійки.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агріколь Банку (8,55 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,70 грн). Найвищий курс продажу заявив Укргазбанк та Райффайзен Банк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 10.30

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з 21 липня 2022 року). Євро у порівнянні з вчорашнім днем подешевшав на 10 копійок, а злотий подешевшав на 3 копійки.

Курс валют НБУ на 7 .0 4 .2023 року: