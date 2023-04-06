Шахова весна кременчуцької «Каїсси» у Києві та Кременчуці

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 89

Шахова весна у Кременчуці та Києві розпочалася для кременчуцьких шахістів майже одночасно, але по-різному. Подробиці турнірів Телеграфу розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.

Якщо нинішній турнір «Київська весна» проходив 31 раз, то 2 ліга Кременчука лише відновилася після тривалої паузи у 18 років через подорожі «Каїсси» містом. Якщо в київському турнірі грають як дорослі, так і діти, то в кременчуцькому — лише діти.

— Якщо для юних шахістів «Каїсси» на чолі зі своїм лідером на цей час серед третьорозрядників Євгеном Любченком, а саме таке обмеження було для учасників турніру, чемпіонат розпочався з перемог, то у Києві кременчужани потрапили під прес болю досвідчених суперників і всі у першому турі поступилися. Масштаби турнірів звичайно різні не лише за кількістю учасників — 30 у Кременчуці до 3-го розряду та 169 у Києві з яких четверо гросмейстерів та 20 майстрів спорту, не кажучи вже про кандидатів у майстри спорту, а й час на партію різний; 30 хвилин у нас та 90 у Києві з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід. Правда обидва турніри проходять за швейцарською системою з однаковим числом турів — 9. Не тільки це загальне, виявляється і проблеми що у нас, що в столиці теж загальні, — зауважив Володимир Груздєв.

У столичному турнірі кременчужанин Максим Ємець проти Юлії Данкульць, відкрив рахунок кременчуцьким перемогам на київській землі.

— Як це зазвичай буває, все вирішив останній ігровий день, коли в партії 7 туру зустрілися два лідери: Є. Любченко та Віталій Назаров. Обидва ровесники й в обох схожий самостійний шаховий шлях, до якого лише нещодавно додалися регулярні тренування. Півторагодинна шахова партія між ними, що вимотала обох, закінчилася нічиєю.

У передостанньому турі В.Назаров, який грав білими, довгий час мав явну перевагу проти Андрія Риндіна, який вже маючи поразку від Є. Любченка і 2 нічиї теж шукав свій шанс, навіть відмовившись від «рокировки». І не втратив його, коли суперник захопився атакою, пропустив контрудар, в результаті якого в Андрія залишилися дві тури проти тури й коня у відкритій позиції при пішаках, що забезпечило перемогу.

Ще активніше свою наступну партію білим кольором почав Є.Любченко, пожертвувавши пішака за активність у партії з Поліною Бондаренко, але не врахував, що замість того, щоб оборонятися, вона почне атакувати й виграє 2 у пішака. Вставши перед вибором довгострокової оборони чи атаки, Женя вибрав останнє, віддавши й 3-го пішака, а потім і туру, повністю розкриваючи позицію чорного короля і весь час погрожуючи матовою атакою. Але і сама Поліна весь час шукає можливість зустрічної атаки, прагнучи до виконання 3-го розряду, який буквально вислизав неодноразово у неї прямо з рук і в вихорі атак знаходить можливість рамена ферзів, човнів і слонів, звівши нанівець атакуючий потенціал білих. У результаті партія перетворюється на турове закінчення з трьома зайвими пішаками біля Поліни й слоном проти коня. Євген вирішується на жертву коня, прагнучи пройти пішки у ферзі, але після її блокування слоном і вже не утримуваного руху у ферзі чорного пішака визнає свою поразку.

Сил на останню партію не залишається ні у В.Назарова, який програв Христині Зазуляк і пропустив її на 6 місце, ні у Бондаренко, яка поступилася Денису Петрику, який непогано провів весь турнір і став третім. Що у результаті лише підтверджує положення необхідність проведення трохи більше 2-х класичних партій щодня для дітей.

До речі, Поліна і Віталій таки виконали третій розряд! А переможцем заслужено стає Є. Любченко, який переграв Микиту Богомаза в останній партії. Доля другого місця вирішилася в очній дуелі Олени та Андрія Риндіних, кожен із яких претендував на призове місце у разі перемоги, яка цього разу посміхнулася Андрію. Тепер на переможців цього турніру чекає 1 ліга, серед учасників якої будуть і наші шахісти, які набрали досвіду на турнірі «Київської весни» зі знаменитими суперниками, — розповів Володимир Груздєв.