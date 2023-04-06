Шахова весна кременчуцької «Каїсси» у Києві та Кременчуці

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Спорт, Кременчук

Шахова весна кременчуцької «Каїсси» у Києві та Кременчуці

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 89

 

Вітаємо наших спортсменів із вдалим виступом 

Шахова весна у Кременчуці та Києві розпочалася для кременчуцьких шахістів майже одночасно, але по-різному. Подробиці турнірів Телеграфу розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.

Якщо нинішній турнір «Київська весна» проходив 31 раз, то 2 ліга Кременчука лише відновилася після тривалої паузи у 18 років через подорожі «Каїсси» містом. Якщо в київському турнірі грають як дорослі, так і діти, то в кременчуцькому — лише діти.

— Якщо для юних шахістів «Каїсси» на чолі зі своїм лідером на цей час серед третьорозрядників Євгеном Любченком, а саме таке обмеження було для учасників турніру, чемпіонат розпочався з перемог, то у Києві кременчужани потрапили під прес болю досвідчених суперників і всі у першому турі поступилися.

Масштаби турнірів звичайно різні не лише за кількістю учасників — 30 у Кременчуці до 3-го розряду та 169 у Києві з яких четверо гросмейстерів та 20 майстрів спорту, не кажучи вже про кандидатів у майстри спорту, а й час на партію різний; 30 хвилин у нас та 90 у Києві з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід. Правда обидва турніри проходять за швейцарською системою з однаковим числом турів — 9. Не тільки це загальне, виявляється і проблеми що у нас, що в столиці теж загальні, — зауважив Володимир Груздєв. 

У столичному турнірі кременчужанин Максим Ємець проти Юлії Данкульць, відкрив рахунок кременчуцьким перемогам на київській землі.

 

— Як це зазвичай буває, все вирішив останній ігровий день, коли в партії 7 туру зустрілися два лідери: Є. Любченко та Віталій Назаров. Обидва ровесники й в обох схожий самостійний шаховий шлях, до якого лише нещодавно додалися регулярні тренування. Півторагодинна шахова партія між ними, що вимотала обох, закінчилася нічиєю.

У передостанньому турі В.Назаров, який грав білими, довгий час мав явну перевагу проти Андрія Риндіна, який вже маючи поразку від Є. Любченка і 2 нічиї теж шукав свій шанс, навіть відмовившись від «рокировки». І не втратив його, коли суперник захопився атакою, пропустив контрудар, в результаті якого в Андрія залишилися дві тури проти тури й коня у відкритій позиції при пішаках, що забезпечило перемогу.

Ще активніше свою наступну партію білим кольором почав Є.Любченко, пожертвувавши пішака за активність у партії з Поліною Бондаренко, але не врахував, що замість того, щоб оборонятися, вона почне атакувати й виграє 2 у пішака. Вставши перед вибором довгострокової оборони чи атаки, Женя вибрав останнє, віддавши й 3-го пішака, а потім і туру, повністю розкриваючи позицію чорного короля і весь час погрожуючи матовою атакою. Але і сама Поліна весь час шукає можливість зустрічної атаки, прагнучи до виконання 3-го розряду, який буквально вислизав неодноразово у неї прямо з рук і в вихорі атак знаходить можливість рамена ферзів, човнів і слонів, звівши нанівець атакуючий потенціал білих. У результаті партія перетворюється на турове закінчення з трьома зайвими пішаками біля Поліни й слоном проти коня. Євген вирішується на жертву коня, прагнучи пройти пішки у ферзі, але після її блокування слоном і вже не утримуваного руху у ферзі чорного пішака визнає свою поразку.

Сил на останню партію не залишається ні у В.Назарова, який програв Христині Зазуляк і пропустив її на 6 місце, ні у Бондаренко, яка поступилася Денису Петрику, який непогано провів весь турнір і став третім. Що у результаті лише підтверджує положення необхідність проведення трохи більше 2-х класичних партій щодня для дітей.

До речі, Поліна і Віталій таки виконали третій розряд! А переможцем заслужено стає Є. Любченко, який переграв Микиту Богомаза в останній партії. Доля другого місця вирішилася в очній дуелі Олени та Андрія Риндіних, кожен із яких претендував на призове місце у разі перемоги, яка цього разу посміхнулася Андрію. Тепер на переможців цього турніру чекає 1 ліга, серед учасників якої будуть і наші шахісти, які набрали досвіду на турнірі «Київської весни» зі знаменитими суперниками, — розповів Володимир Груздєв. 

 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 12 від 23 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх