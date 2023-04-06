Де завтра не буде світла у Кременчуці

Вчора, 21:00 Переглядів: 368

7 квітня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Вадима Бойка, 11-15Б;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84;

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Архітектора Сергеєва, 16-49/40;

пров. Бакинський, 5/7, 8/8;

пров. Бригадний, 27/44-51;

пров. Градизький, 10/7-30;

пров. Західний, 5-8/9;

пров. Зв'язковий, 14-55/15;

пров. Зв'язковий, 3, 4, 8;

вул. Каховська, 2А;

вул. Кооперативна, 43/1-84;

пров. Липневий, 6-11;

вул. Козацька, 61/31-94А;

просп. Лесі Українки, 102, 104;

вул. Сергія Кульчицького, 16-49;

туп.Степовий, 1-9.

З 8.00 до 17.00 для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;

вул. Новокагамлицька, 3-26;

туп. Новокагамлицький, 2, 4;

вул. Чередницька, 30-103;

пров. Чередницький, 4;

пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6, 17;

пров. Катерини Зарицької, 4-26/44;

вул. Шевченка, 102-140;

с. Придніпрянське;

с. Потоки.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова,1,3,5,7;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки.

З 8.00 до 17.00 для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: