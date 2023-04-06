Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Вчора, 21:00 Переглядів: 368

 

Працюватимуть енергетики

7 квітня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • вул. Вадима Бойка, 11-15Б;
  • вул. Майора Пугача, 16/16-36;
  • просп. Свободи, 84;
  • вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;
  • вул. Лебедина, 5-40/4;
  • вул. Капітана Трусова, 5-40;
  • вул. Єднання України, 8/6-23/1;
  • вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
  • пров. Ринковий, 1/13;
  • пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
  • вул. Андріївська, 5-18А;
  • вул. Локомотивна, 1А-30;
  • вул. Переяславська, 2-37/10;
  • вул. Юрія Руфа, 65А.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Архітектора Сергеєва, 16-49/40;
  • пров. Бакинський, 5/7, 8/8;
  • пров. Бригадний, 27/44-51;
  • пров. Градизький, 10/7-30;
  • пров. Західний, 5-8/9;
  • пров. Зв'язковий, 14-55/15;
  • пров. Зв'язковий, 3, 4, 8;
  • вул. Каховська, 2А;
  • вул. Кооперативна, 43/1-84;
  • пров. Липневий, 6-11;
  • вул. Козацька, 61/31-94А;
  • просп. Лесі Українки, 102, 104;
  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49;
  • туп.Степовий, 1-9.

З 8.00 до 17.00 для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;
  • вул. Новокагамлицька, 3-26;
  • туп. Новокагамлицький, 2, 4;
  • вул. Чередницька, 30-103;
  • пров. Чередницький, 4;
  • пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6, 17;
  • пров. Катерини Зарицької, 4-26/44;
  • вул. Шевченка, 102-140;
  • с. Придніпрянське;
  • с. Потоки.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова,1,3,5,7;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.

З 8.00 до 17.00 для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • с. Придніпрянське.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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