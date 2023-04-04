Як кременчужани можуть отримати послуги податкової дистанційно

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 188

Кременчужани можуть отримати інформаційні, консультаційні, довідкові та інші послуги Державної податкової служби без особистого звернення до контролюючого органу.

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області, це можливо зробити на вебпорталі ДПС України за допомогою загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу - «ЗІР», в рубриках «Письмові консультації», «Запитання – відповіді з бази знань» та «Нормативні та інформаційні документи».

Також можна отримати інформаційно-довідкові послуги в режимі online, зателефонувавши до Контакт-центру ДПС за номером телефону 0-800-501-007. Крім того, відповіді на необхідні питання можна знайти в Єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій.

А ще платникам податків доступний чат-бот «InfoTAX» ДПС України, який надає можливість зареєстрованим користувачам через месенджери Telegram та Viber отримувати актуальну інформацію про себе: стан розрахунків з бюджетом, реєстраційні та облікові дані, результати обробки документів, а також має нагадування про необхідність подання звітності та сплати податків.

Для підключення цього чат-боту необхідно у відповідному месенджері (Telegram/Viber) знайти «InfoTAX», в якому перейти за посиланням до Електронного кабінету для ідентифікації та завершення налаштування нового сервісу.

Раніше ми писали, що відтепер українці можуть підписувати європейські контракти та документи за допомогою Дія.Підпису-EU.