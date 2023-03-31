Як змінилися ціни на продукти у Кременчуці та на Полтавщині

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Моніторинг цін від обласного управління статистики та Держпродспоживслужби Кременчука

Управління статистики в Полтавській області оприлюднило ціни на споживчому ринку в лютому 2023 року у порівнянні з січнем. За їх даними, ціни по області зросли на 0,3%, з початку року — на 0,8%, по Україні — на 0,7% та 1,5% відповідно.

У цілому в лютому ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1 %. Найбільше — на 14,0% — подорожчали овочі.

Крім того, зросли ціни на:

рибу — на 3 %,

сир та масло — на 0,6%,

хліб — на 0,5%,

молоко — на 0,4%,

м’ясо та м’ясопродукти — на 0,2%.

Разом з тим знизились у ціні:

яйця — на 4,9%,

сало — на 3,7%,

безалкогольні напої — на 1,5%,

макаронні вироби — на 1,4%,

рис — на 1,3%,

кондитерські вироби з борошна — на 1,2%,

цукор — на 0,9%,

олія соняшникова, фрукти — на 0,7%.

Підсумки тижня підбили й в Кременчуцькому райуправлінні Держпродспоживслужби.





Так, протягом минулого тижня подорожчало молоко (середня ціна — 27,35 гривні), капуста (середня ціна — 23,90 гривень). Тим часом знизилися ціни на борошно (середня ціна — 16,05), яйця (середня ціна — 65,30), цукор (середня ціна — 32,70), цибулю (середня ціна — 51,07).

ТЪ перевірив, на що у Кременчуці найбільше зросли ціни цього тижня, а які товари подешевшали