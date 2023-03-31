Як змінилися ціни на продукти у Кременчуці та на Полтавщині

Управління статистики в Полтавській області оприлюднило ціни на споживчому ринку в лютому 2023 року у порівнянні з січнем. За їх даними, ціни по області зросли на 0,3%, з початку року — на 0,8%, по Україні — на 0,7% та 1,5% відповідно.
У цілому в лютому ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1 %. Найбільше — на 14,0% — подорожчали овочі.
Крім того, зросли ціни на:
Разом з тим знизились у ціні:
Підсумки тижня підбили й в Кременчуцькому райуправлінні Держпродспоживслужби.
Так, протягом минулого тижня подорожчало молоко (середня ціна — 27,35 гривні), капуста (середня ціна — 23,90 гривень). Тим часом знизилися ціни на борошно (середня ціна — 16,05), яйця (середня ціна — 65,30), цукор (середня ціна — 32,70), цибулю (середня ціна — 51,07).
ТЪ перевірив, на що у Кременчуці найбільше зросли ціни цього тижня, а які товари подешевшали
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