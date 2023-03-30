Ціни на АЗС Полтавщини завмерли: де вигідніше заправляти автівку 30 березня

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 286

Сьогодні на заправках Кременчука та Полтавщини ціни на автомобільне пальне не змінилися

Падіння цін припинилося! У четвер, 30 березня, ціни на усі види автомобільного пального на Полтавщині завмерли. Кількамісячне здешевлення пального на АЗС зупинилося. В усіх операторів ціни на автомобільного пального у порівнянні з вчорашнім днем не змінилися.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні, 30 березня, у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 30.03.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,55 0,00 0% Бензин А-95 47,49 0,00 0% Бензин А-92 45,63 0,00 0% Дизельне пальне 47,27 0,00 0% Газ автомобільний 22,01 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 30.03.2023 р.