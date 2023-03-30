Кременчук отримав генератори від французьких партнерів: де їх використають

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 253

До Кременчука надійшла енергетична допомога від французьких партнерів – два генератори. Про це повідомляє Кременчуцька міськрада.

Ці генератори забезпечуватимуть електроенергією жіночу консультацію №2 на вулиці Київська, 14 та одне зі стаціонарних відділень перинатального центру.

Генератори надійшли в рамках спільної україно-французької ініціативи «Світло під час зими», проєкту «Відновлення громад» та в рамках проєкту «Зміцнення громад заради перемоги та відродження України» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

Раніше ми писали, що міська дитяча лікарня Кременчука отримала потужний генератор.