У Кременчуці відновлюють рейси автобуса №4 по середах

Вчора, 20:30 Переглядів: 279

Відзавтра, 29 березня, відновлюються рейси автобуса за маршрутом №4 «Вул. А. Герасимовича — вул. Правобережна» середами. Про це сповістили у Кременчуцькій міській раді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 18 березня маршрут №4 курсуватиме у суботу. Наразі рух відновили й середами. Транспорт їздитиме від вулиці Правобережної із заїздом на Деївське кладовище.

У середу з вулиці Правобережної автобус стартуватиме о 9.45, у зворотному напрямку з Деївського кладовища — о 12.30.