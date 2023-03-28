Які види автомобільного пального сьогодні подешевшали: вартість на заправках Полтавщини 28 березня

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 121

Ціни на автомобільне пальне продовжують знижуватися. Проте, дешевшає лише дизельне пальне та автогаз. Сьогодні ціни на дизельне пальне знизили три оператори, а на газ — два. На деяких АЗС дизель подешевшав на 1 грн.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні, 28 березня, у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 28.03.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,61 0,00 0% Бензин А-95 47,56 0,00 0% Бензин А-92 45,80 0,00 0% Дизельне пальне 47,39 -0,24 -0,513% Газ автомобільний 22,15 -0,03 -0,113%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 28.03.2023 р.