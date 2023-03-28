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До рейтингу найбільших експортерів металургійної галузі воєнного року потрапило підприємство з Полтавщини

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 230

 

Попри падіння експортних спроможностей через блокування українських портів більше ніж утричі, гірничо-металургійний комплекс країни залишається лідером за обсягом експорту

До рейтингу найбільших експортерів металургійної галузі воєнного року, які допомогли вистояти українській економіці у 2022 році, увійшли «Метінвест», «АрселорМіттал» і Ferrexpo.

Рейтинг ТОП-50 експортерів Forbes формувався шляхом прямого запиту у корпорацій, пошуку інформації, що знаходяться у відкритому доступі на корпоративних сайтах, а також на основі даних сервісу Import Genius, який надає доступ до митних декларацій, оформлених у період до 30 вересня 2022 року.

Для забезпечення галузевої репрезентативності бізнес-видання виокремило 8 напрямків економіки й продемонструвало по 5-10 компаній з найбільшими експортними спроможностями.

Як зазначає Forbes, попри падіння експортних спроможностей через блокування українських портів більше ніж утричі, гірничо-металургійний комплекс (ГМК) країни залишається лідером за обсягом експорту. Частка прибутку ГМК в експортній картині минулого року сягає 15%, а це $9,1 млрд.

Компанія Ferrexpo, чиї потужності зосереджені в Полтавській області, за обсягами експорту за минулий рік посіла третє місце серед інших компаній гірничо-металургійної галузі.

Ferrexpo сплатила 6,3 млрд грн податків у 2022 році 

Загалом Ferrexpo за 9 місяців 2022 року вдалось експортувати продукції на суму $897 млн, що стало запорукою стабільного життєзабезпечення регіону, адже підприємство є бюджетоутворюючим.

У річному звіті Ferrexpo за 2022 рік, що був опублікований на Лондонській фондовій біржі 15 березня 2023 року, зазначено, що експортний виторг компанії склав $1,2 млрд за 12 місяців минулого року.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo експорт рейтинг
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