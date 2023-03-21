На війні загинув військовий з Кременчуччини Юрій Біленко

Вічна пам'ять та шана Герою
17 березня в бою з російськими окупантами при відсічі збройної агресії на Луганщині загинув старший солдат Юрій Біленко. Військовий родом з Мар’янівки Козельщинської громади Кременчуцького району.
— Війна забрала його у вічність, залишивши болісні рани на серцях і душах рідних та близьких… У цю гірку мить висловлюємо щирі співчуття та схиляємо голови в глибокій скорботі... Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас! Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях! — йдеться у повідомленні Козельщинської громади.
Інформацію щодо прощання із загиблим повідомлять додатково.
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