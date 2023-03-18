12 кременчужан вчора дізналися, що у них COVID-19

Чотирьох із них ушпиталили
17 березня у Кременчуці зареєстрували 12 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
8 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 25 пацієнтів.
Одужали 29 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 15 березня у Кременчуці помер 85-річний невакцинований чоловік, а 16 березня у Кременчуці зареєстрували 20 нових випадків захворювання на COVID-19.
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