12 кременчужан вчора дізналися, що у них COVID-19

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 162

Чотирьох із них ушпиталили

17 березня у Кременчуці зареєстрували 12 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді. Захворіли: 4 жінки віком від 24 до 91 року;

6 чоловіків віком від 42 до 68 років;

2 дитини віком від 3 і 4 років. 8 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні. В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 25 пацієнтів. Одужали 29 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано. Всього з початку пандемії: зареєстровано - 27 882;

одужало – 26 983;

померло – 740. Нагадуємо, що 15 березня у Кременчуці помер 85-річний невакцинований чоловік, а 16 березня у Кременчуці зареєстрували 20 нових випадків захворювання на COVID-19.

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