У Кременчуцькому районі попрощалися з військовим Віктором Золотаренком

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10 березня Оболонська громада попрощалася зі своїм земляком, військовослужбовцем, штаб-сержантом Віктором Миколайовичем Золотаренком.

Народився чоловік 2 листопада 1975 року в с. Оболонь. В 1993 році закінчив Оболонську середню школу. Військову службу проходив прикордонником на території Західної України.

У 1998 році після закінчення навчального центру Сухопутних військ Збройних сил України «Десна» був направлений для подальшого проходження служби до військової частини у Білій Церкві. Одружився у 1999 році, а у 2001 році в шлюбі народився син.

У 2004 році Віктор звільнився з військової служби та разом зі сім'єю переїхав до Кременчука, де працював в службі охорони на різних підприємствах міста.

З початком великої війни добровільно поновився на військовій службі у військовій частині міста Кременчук.

8 березня 2023 року на 48-му році життя Віктор Миколайович Золотаренко відійшов у вічність. Похований в с. Оболонь Кременчуцького району.

Віктор був турботливим і люблячим чоловіком та батьком, надійним товаришем. Він назавжди залишиться в пам'яті рідних і знайомих щирим, доброзичливим, відповідальним.

Щирі співчуття з приводу непоправної втрати висловлюємо родині померлого.