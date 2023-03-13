На ремонт дитячої поліклініки на Академіка Маслова виділили майже 88 тисяч грн

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької територіальної громади виділили 87 809 грн на ремонт дитячої поліклініки на вулиці Академіка Маслова. Відповідне рішення під час останньої сесії Кременчуцької міської ради ухвалили депутати.
Ці кошти отримає департамент охорони здоров'я та направить їх:
І консультативно-діагностичний центр, і амбулаторії ЗПСМ №5 знаходяться в одній будівлі на вулиці Академіка Маслова, 13/9.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер