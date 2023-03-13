На ремонт дитячої поліклініки на Академіка Маслова виділили майже 88 тисяч грн

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 237

Завершуватимуть утеплення фасадів

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької територіальної громади виділили 87 809 грн на ремонт дитячої поліклініки на вулиці Академіка Маслова. Відповідне рішення під час останньої сесії Кременчуцької міської ради ухвалили депутати. Ці кошти отримає департамент охорони здоров'я та направить їх: 43 904 грн – на завершення поточного ремонту з утепленням цоколю фасаду консультативно-діагностичного центру;

43 905 грн – на завершення поточного ремонту з утепленням цоколю фасаду амбулаторії ЗПСМ №5. І консультативно-діагностичний центр, і амбулаторії ЗПСМ №5 знаходяться в одній будівлі на вулиці Академіка Маслова, 13/9.

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