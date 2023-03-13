100 спорстменів виборювали звання кращого на чемпіонаті з TAEKWONDO WT у Кременчуці

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 215

11 березня у Кременчуці відбулися змагання з олімпійського виду спорту TAEKWONDO WT. У змаганнях взяли участь приблизно 100 спортсменів, з яких були й переселенці з інших міст. Про це повідомив почесний президент Кременчуцької федерації Taekwondo WT Олександр Березянський у фейсбуці.

За його словами, у цьому році було багато новачків, які доводили свою майстерність. Хлопці та дівчата показали видовищні бої та гарні результати. Минулими змаганнями лунала сирена та працювали від генератора. На цих не були ані сирен, ані відключень від електроживлення. І це завдяки ЗСУ.

— Окремо хочу подякувати партнерам, що в такий час всеодно підтримали змагання та порадували дітей подарунками. Азат Саркісян та ТМ СУВОРОВ за надані солодкі подарунки всіх учасникам змагань Віталій Васильович — власнику Типографії Бульвар за сувенірні подарунки та ексклюзивні дипломи кожному учаснику Анатолію Компанієць — власнику мережі магазинів МобіОпт за коштовні подарунки гаджети найкращим спортсменам. Федерація Taekwondo WT м. Кременчук продовжує тренування та реалізує всі свої спортивні плани щодо відкриття нового спортзалу та реалізація проєкту Громадського Бюджету після нашої перемоги, — зауважив Олександр Березянський.