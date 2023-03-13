100 спорстменів виборювали звання кращого на чемпіонаті з TAEKWONDO WT у Кременчуці

11 березня у Кременчуці відбулися змагання з олімпійського виду спорту TAEKWONDO WT. У змаганнях взяли участь приблизно 100 спортсменів, з яких були й переселенці з інших міст. Про це повідомив почесний президент Кременчуцької федерації Taekwondo WT Олександр Березянський у фейсбуці.
За його словами, у цьому році було багато новачків, які доводили свою майстерність. Хлопці та дівчата показали видовищні бої та гарні результати. Минулими змаганнями лунала сирена та працювали від генератора. На цих не були ані сирен, ані відключень від електроживлення. І це завдяки ЗСУ.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер