Сьогодні на Полтавщині електроенергію не вимикатимуть

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 225

Сьогодні, 10 березня, НЕК «Укренерго» не довело ліміти потужності для Полтавської області. Тож графіки погодинних відключень електроенергії застосовувати не планують. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

Жителів області закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж.

Нагадаємо, що раніше «Полтаваобленерго» обіцяло 10 березня знову застосувати в області графік погодинного відключення електроенергії.