6 березня у Кременчуці ковід виявили у 13 людей

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За добу 10 осіб одужали від цієї хвороби

Вчора, 6 березня, в місті зареєстрували 13 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли дві жінки віком 37 і 58 років та 11 чоловіків віком від 30 до 86 років. З вперше виявлених випадків захворювання 10 пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів, троє – лікуються в інфекційних шпиталях.

Загалом на стаціонарному лікуванні знаходяться 13 пацієнтів. Одужало 10 осіб. Випадків смерті від ускладнень ковіду не було.

Всього у Кременчуці зареєстровано 27 692 хворих, одужало 26 868, померло 739.