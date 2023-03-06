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На Кременчуччині запровадили соціальний проєкт по діагностиці зору жителів віддалених селищ

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 116

 

Лікарі закликають своєчасно проводити діагностику зору та попереджають про офтальмологічну катастрофу в Україні

Кременчуцької районної військової адміністрації та медичного центру «Візіум-Кременчук» розпочали соціальний проєкт, які вони назвали соціальним експериментом, у віддалених населених пунктах району.

Сьогодні на ранковому брифінгу заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко разом з представниками офтальмологічної клініки «Візіум-Кременчук» розповіли журналістам про перші кроки у цьому проєкті.

Артем Даценко пояснив, що у віддалених населених пунктах району є проблема щодо доступності кваліфікованої офтальмологічної допомоги та несвоєчасному обстеженню населення, яке необхідне для профілактики таких поширених захворювань, як глаукома, катаракта та інших захворювань очей.

Тому було вирішено організувати спільний соціальний проєкт Кременчуцької РВА та медичного центру «Візіум-Кременчук» щодо налагодження виїзної консультативно-діагностичну офтальмологічну допомогу населенню.

 

Під час брифінгу заступник директора клініки Олександр Пономарьов розповів, що цей проєкт передбачає надання на благодійній основі виїзної консультативно-діагностичної офтальмологічної допомоги населенню, яке мешкає у віддалених населених пунктах і не має можливості потрапити до спеціалізованих медичних закладів.

Перший виїзний прийом лікарі медичної клініки «Візіум-Кременчук» провели минулої суботи, 4 березня, у Градизьку.

— У суботу в Градизьку ми провели офтальмологічне обслідування 16 пацієнтів, хоча охочих потрапити на прийом до лікаря було понад 50. Тому наступної суботи, 11-го березня, ми повторно приїдемо до Градизька, — розповів Олександр Пономарьов.

 

Про перший виїзний прийом пацієнтів журналістам розповіла лікарка клініки «Візіум-Кременчук» Людмила Зимовець, яка пояснила, що у суботу більше пацієнтів прийняти вона не встигла через те, що кожному з них приділяла багато часу. Усі обслідування проводили на сучасному медичному обладнанні.

Лікарка заявила, що через несвоєчасне обстеження населення в Україні може статися справжня офтальмологічна катастрофа, адже більшість хворих не помічають у себе таких небезпечних захворювань зору, як катаракта чи глаукома, які можна попередити та вилікувати на ранніх стадіях, і вкрай важко лікувати, коли хвороба виявлена на пізніх стадіях.

— Багато пацієнтів навіть не підозрювали, що в них є серйозні проблеми з зором. З 16 громадян, яких ми встигли прийняти, у 6 виявили підвищений внутрішній тиск в очах, а у трьох з них – надзвичайно високий, що дуже небезпечно. А у двох пацієнтів виявили зрілу катаракту, яка потребує додаткового обстеження та лікування, — розповіла Людмила Зимовець.

У рамках соціального експерименту найближчого часу планується організувати безплатну виїзну консультативно-діагностичну офтальмологічну допомогу лікарів клініки «Візіум-Кременчук» у Глобинській, Козельщанській та Семенівській територіальних громадах.

Олександр Пономарьов заявив, що записатися на безплатний огляд та отримати консультації можна зателефонувавши на безкоштовний номер клініки: 0-800-300-103.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Градизьк офтальмологія лікар
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