Полтавка відбилась від ґвалтівника і «здала» його поліції

Сьогодні, 15:48 Переглядів: 213

1 березня, у Полтаві, у Київському районі міста, місцевий мешканець заманив молоду жінку до власної оселі та намагався зґвалтувати, але їй вдалося дати йому відсіч та повідомити про цей випадок до поліції. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

28-річного чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Як стало відомо, чоловік має проблеми психічного здоров’я.

За даним фактом поліція здійснює досудове розслідування за ч.3 ст.15, ч.1 ст.152 (Закінчений замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

За вчинення дій сексуального характеру Кримінальний закон передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.