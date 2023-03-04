Минулої доби до поліції Полтавщини подали 590 заяв і повідомлень

Минулої доби на Полтавщині поліція оперативно розкрила 30 злочинів. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Полтавській обл.
За добу до Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 590 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.
Із загальної кількості повідомлень 255 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:
Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку:
Раніше ми писали, що у Кременчуці затримали 20-річного хлопця, який робив закладки у місті.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер