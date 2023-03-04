Минулої доби до поліції Полтавщини подали 590 заяв і повідомлень

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Минулої доби на Полтавщині поліція оперативно розкрила 30 злочинів. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Полтавській обл.

За добу до Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 590 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.

Із загальної кількості повідомлень 255 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

1 грабіж;

38 крадіжок (зокрема, з квартир – 2, з житлових будинків – 5);

31 шахрайство;

8 наркозлочинів та інші.

Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку:

0532 562 233

102

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