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Минулої доби до поліції Полтавщини подали 590 заяв і повідомлень

Сьогодні, 18:22 Переглядів: 146

 

255 випадків мали ознаки кримінальних правопорушень

Минулої доби на Полтавщині поліція оперативно розкрила 30 злочинів. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Полтавській обл.

За добу до Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 590 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.

Із загальної кількості повідомлень 255 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

  • 1 грабіж;
  • 38 крадіжок (зокрема, з квартир – 2, з житлових будинків – 5);
  • 31 шахрайство;
  • 8 наркозлочинів та інші.

Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку:

  • 0532 562 233
  • 102

Раніше ми писали, що у Кременчуці затримали 20-річного хлопця, який робив закладки у місті.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Поліція Полтавської області
Теги: поліція грабіж крадіжка шахрайство нарко ГУ НП у Полтавській області
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