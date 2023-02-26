У Кременчуці 16-річний художник, блогер та волонтер Денис Шинько подарував копам поліцейського кота

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16-річний кременчуцький художник, блогер та волонтер Денис Шинько подарував поліції нашого міста свою творчу роботу – картину, на якій зображений кіт у поліцейському однострої та прописаний вірш видатного українського поета та письменника Володимира Сосюри «Любіть Україну». Про це інформує Кременчуцьке райуправління поліції.

За словами Дениса, ідея створення картини у нього виникла напередодні річниці широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

- Своєю роботою я висловлюю вдячність поліції Кременчука, які в умовах національного спротиву російській агресії цілодобово стоять на варті нашого захисту і безпеки. Вірю в поліцію, ЗСУ та нашу перемогу! Все буде Україна! - зазначив Денис Шинько.