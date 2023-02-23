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Кременчук, Здоров'я, Історія Кременчука

Останній вартовий на лінії життя: у Кременчуці «погортали» сторінки історії військового лазарету

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 145

 

У бібліотеці на Соборній відбувся екскурс у місцеву історію військової медицини, присвячений 125-річчю від дня створення Кременчуцького військового лазарету

22 лютого у читальній залі бібліотеки на Соборній, 9/16 відбулася зустріч любителів історії Кременчука з місцевим краєзнавцем, керівником Першого Всеукраїнського музею історії однострою Романом Пацовським, присвячена 125-річчю Кременчуцького місцевого лазарету.

У нашому місті військовим госпіталем часто вважають Кременчуцький обласний госпіталь інвалідів війни, який до військової медицини не має стосунку, а фраза «історія військової медицини Кременчука» у багатьох викликає здивування.

— Хоча офіційно і вважається, що військова медична служба в Кременчуці у вигляді госпіталю з'явилася лише наприкінці 19 століття (1898 рік), насправді історія військової медицини в місті досконало не вивчена і має глибше коріння, — розповів Роман Пацовський.

Історія Кременчуцького військового лазарету тільки починає відкривати нам свої таємниці. На цю тематику були роботи дослідників історії медицини Кременчука Федько та Сербіна, співробітників Кременчуцького краєзнавчого музею Соколової та Лушакової. Дані роботи розкривали окремі аспекти сторінок історії Кременчуцького військового лазарету та взагалі військової медицини у Кременчуці.

Ознайомитися з їхніми роботами можна у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці та в інтернеті.

 

За словами Романа Пацовського, першим лікарем був Іван Зубковський, майбутній міський голова Миргорода, який ініціював створення Миргородського курорту та був його очільником, а серед фельдшерів служив і Адроник Чайка, майбутній професор, очільник кафедри та клініки урології Київського медичного інституту, доктор медичних наук, основоположник української урологічної школи, генерал-майора медичної служби.

Протягом заходу, краєзнавець довів слухачам ретельно досліджену історію першого медичного закладу у Кременчуці, розповів дуже багато цікавих фактів.

 

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Бібліотека-філія №2
Теги: Кременчуцький військовий лазарет госпіталь шпиталь Роман Пацовський Бібліотека на Соборній бібліотека-філія №2 краєзнавство історія Кременчука
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