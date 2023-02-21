13 кременчужанам вчора підтвердили COVID-19

20 лютого у Кременчуці зареєстрували 13 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
Всього в інфекційних шпиталях на лікуванні перебувають 23 пацієнти.
Одужали 22 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що на Полтавщині зросла кількість хворих на COVID-19.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер