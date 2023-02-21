13 кременчужанам вчора підтвердили COVID-19

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У Кременчуці 23 ковідні ліжка зайняті хворими

20 лютого у Кременчуці зареєстрували 13 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

6 жінок віком від 22 до 63 років;

6 чоловіки віком від 19 до 44 років;

1 дитини віком 3 років.

9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

Всього в інфекційних шпиталях на лікуванні перебувають 23 пацієнти.

Одужали 22 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 579;

одужало - 26 778;

померло - 739.

Раніше ми писали, що на Полтавщині зросла кількість хворих на COVID-19.