Поліція Кременчука розшукує людей, які потерпіли від шахрайки

Протягом декількох місяців до поліції Кременчука надходили заяви про факти шахрайств. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцької поліції.
Місцева жінка нібито продавала авто причепи та пропонувала отримання водійського посвідчення чи категорії на керування транспортними засобами й користуючись довірою людей, вимагала у них гроші.
Якщо ви стали потерпілим, від дій даної громадянки, повідомте про це за номером телефону – 0979105852.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер