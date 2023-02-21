Поліція Кременчука розшукує людей, які потерпіли від шахрайки

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 350 Коментарів: 1

Якщо ви потерпілий, повідомте за номером телефону – 0979105852

Протягом декількох місяців до поліції Кременчука надходили заяви про факти шахрайств. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцької поліції.

Місцева жінка нібито продавала авто причепи та пропонувала отримання водійського посвідчення чи категорії на керування транспортними засобами й користуючись довірою людей, вимагала у них гроші.

Якщо ви стали потерпілим, від дій даної громадянки, повідомте про це за номером телефону – 0979105852.



