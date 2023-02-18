Чи вимикатимуть сьогодні світло на Полтавщині

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 283

Мешканців області закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням

Сьогодні, 18 лютого, на Полтавщині графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде. НЕК «Укренерго» не довело ліміти споживання електричної потужності. Мешканців області однаково закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж.

Поділитись новиною



