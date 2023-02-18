Депутати Кременчуцької міськради погодили виділення коштів на ремонт укриття у лікарні

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 365 Коментарів: 1

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 17 лютого, депутати затвердили два рішення міськвиконкому про виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади на потреби медичних закладів міста.

Понад 599 тисяч грн виділено «на поточний ремонт частини захисної споруди цивільного захисту у підвальному приміщенні будівлі КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька». Іншим рішенням на встановлення дизель-генератора КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» зі Стабілізаційного фонду виділено майже 174 тисячі грн.