6,5 тисяч жителів Полтавщини захворіли на ГРВІ минулого тижня: половина з них - діти

З 06 по 12 лютого у Полтавській області на гострі респіраторні інфекції включно з COVID-19 захворіли 6 550 осіб, що на 13,5% менше за попередній тиждень. Серед захворілих 3 237 дітей, що складає 49% від усіх захворілих (звичайний показник для області).
За інформацією Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України», в області спостерігається циркуляція вірусів грипу А (переважно) та В.
Показник захворюваності низький – 464,7 на 100 тис. населення, що на 11% менше базового рівня.
Найвищі показники захворюваності в Оржицькій, Сенчанській, Новоселівській та Мачухівській громадах (високий рівень інтенсивності).
Госпіталізовані 175 хворих, що складає 2,7% від кількості захворілих. Це звичайні показники для Полтавської області.
Раніше ми писали, скільки жителів Кременчуччини захворіли на грип, COVID-19 та інші ГРВІ минулого тижня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер