6,5 тисяч жителів Полтавщини захворіли на ГРВІ минулого тижня: половина з них - діти

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В області циркулюють віруси грипу А та В, РС-вірус, SARS-CoV-2

З 06 по 12 лютого у Полтавській області на гострі респіраторні інфекції включно з COVID-19 захворіли 6 550 осіб, що на 13,5% менше за попередній тиждень. Серед захворілих 3 237 дітей, що складає 49% від усіх захворілих (звичайний показник для області).

За інформацією Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України», в області спостерігається циркуляція вірусів грипу А (переважно) та В.

– За тиждень в області виявили у 67 хворих несубтипований грип А та 1 випадок грипу В. Також циркулюють збудники інших ГРВІ (РС-вірус, SARS-CoV-2), – наголосив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

Показник захворюваності низький – 464,7 на 100 тис. населення, що на 11% менше базового рівня.

Найвищі показники захворюваності в Оржицькій, Сенчанській, Новоселівській та Мачухівській громадах (високий рівень інтенсивності).

Госпіталізовані 175 хворих, що складає 2,7% від кількості захворілих. Це звичайні показники для Полтавської області.

Раніше ми писали, скільки жителів Кременчуччини захворіли на грип, COVID-19 та інші ГРВІ минулого тижня.